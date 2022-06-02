台北外匯市場新台幣兌美元今天收29.388元，貶1.18角，成交金額10.78億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為29.280元，最高29.276元、最低29.40元。1110602

兌美元收29.27元 外資撤退 台幣重貶2.05角
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