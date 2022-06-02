新台幣重貶1.18角 收29.388元 16:452022/06/02 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天收29.388元，貶1.18角，成交金額10.78億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為29.280元，最高29.276元、最低29.40元。1110602 兌美元收29.27元 外資撤退 台幣重貶2.05角 恩恩父奔新北市政府 拒聽錄音檔原因曝光 新北4成3、146校 持續線上教學至6月10日 #29 #18 #388 #新台幣兌美元 #新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南今＋6144例 黃偉哲：連假將至 不去人擠人的地方 16:002022/06/02 生活 台股高CP值 下半年反彈可期 04:102022/06/02 產業特刊 南投＋1320確診 4位慢性病史長輩染疫身亡 15:542022/06/02 生活 台南未來1周疫情嚴峻 黃偉哲：絕不容發生新北「恩恩」事件 12:102022/06/02 生活 批新台灣模式「殺人」邱淑媞：錯把新冠當流感 12:372022/06/02 政治 苗栗＋1633 高中以下遠距教學延至6／10 15:002022/06/02 生活 新北媽帶女兒跨區台中 接種兒童疫苗 04:102022/06/02 地方新聞 強尼戴普官司勝訴樂喊「重獲新生」！安柏赫德判賠3億怒：女性倒退 06:142022/06/02 娛樂 竹市今新增1585例 畢典線上或實體由學校決定 14:252022/06/02 生活 北巿上班、逛街人潮回來了 醫曝1問題：解封之路恐不輕鬆 13:252022/06/02 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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