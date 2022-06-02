中部科學園區與台中市政府合作，將於11日舉辦聯合徵才活動，共有26家科技大廠，總計釋出逾1800個職缺。（中科管理局提供／謝瓊雲台中傳真）

中科廠商去年營收逆勢上漲，去年年度營業額上兆，相較前年成長幅度逾1成，去年就業人數增加1200多人，今年還要再招募逾1800人。（中科管理局提供／謝瓊雲台中傳真）

中科廠商去年營收逆勢上漲，去年年度營業額上兆，相較前年成長幅度逾1成，去年就業人數增加1200多人，今年還要再招募逾1800人。（中科管理局提供／謝瓊雲台中傳真）

想當科技新貴？快看過來。中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，與台中市政府共同合作，將於6月11日星期六在中科管理局一樓舉辦「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動，總計26家大廠釋出逾1800個職缺，且半數以上採視訊方式面試，需事先報名並等候通知擇優面試。

「2022迎向科技薪時代」中科園區廠商聯合徵才活動，將於11日上午10時至下午3點30分，在中科管理局一樓登場；共有台積電、友達光電、台灣康寧、友達晶材、永勝光學、先進光電、矽品精密、台灣精銳、華凌光電、旭東機械、橋椿金屬、和大工業…等26家園區廠商，提供工程師、技術員、行政人員等逾1800個職缺。

中科管理局局長許茂新表示，中部科學園區成立迄今，已引進235家高科技廠商，去年中科園區廠商營運並未受到新冠肺炎疫情影響，反而而逆勢上揚，營業額創下1兆352.32億元，較前年增加992.53億元，成長幅度逾1成、達10.6％；就業人數5萬3027人，也比前年同期增加1206人，成長2.3％，也創下歷年以來新高。

中科管理局說明，本次徵才活動配合防疫措施，特別分散人流採上、下午場兩場次進行，共有26家廠商提供1898個職缺，歡迎台中市民朋友踴躍參加；此外，將採實體、視訊雙軌徵才，包含台積電、華凌光電等17家廠商，提供「視訊面試」服務，歡迎民眾詳閱各公司職缺後，於6月8日下午5點前，完成線上報名並下載視訊軟體登錄面試後等候通知。

中科管理局指出，現場徵才活動，請參加者配合量體溫、戴口罩、酒精消毒，才可入場；當日現場場邊亦安排「職涯諮詢」、「一對一履歷健診」、「職業適性診斷」等服務，詳情及最新職缺資訊，可上中科管理局官網查詢，網址http：／／www.ctsp.gov.tw。