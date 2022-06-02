搶確診康復出遊的商機，天成飯店集團聯合旗下六館推出「無敵星 安心遊」住房專案，出示數位新冠病毒健康證明或健保快易通APP健康存摺，且入住日為確診第15天後，即可享有專案優惠。6月30日前，台北天成大飯店、台北花園大酒店與天成文旅-華山町週日至週五入住雙人房優惠價1,788元起，再送600元餐飲抵用金。桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店與嘉義天成文旅-繪日之丘週日至週四入住含早餐雙人房1,999元。而卓越五星的瑞穗天合國際觀光酒店6月20日前推出一泊二食限定優惠，週日至週五入住雙人房9,666元、四人房16,666元。無敵星樂出遊，全台玩透透。

天成飯店集團旗下台北三館別，皆座落於市中心，擁有極佳的地理位置，鄰近捷運站步行3～7分鐘即可輕鬆抵達飯店，是城市度假、台北旅遊的住宿首選。週日至週五雙人入住台北天成大飯店精緻客房1,788元、台北花園大酒店雅緻客房2,288元、天成文旅-華山町華山雙人房每晚2,088元，再贈600元餐飲抵用金，多元化的餐飲選擇，彈性的抵用時間，滿足不同消費者的旅程安排，週六入住每房每晚只需加價300元。

山林圍繞充滿度假氛圍的桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，擁有國際標準27洞高爾夫球場，中西薈萃的餐飲服務及卓越客房服務，提供旅客舒適放鬆的休憩環境，週日至週四入住含早餐雙人房1,999元，優惠的價格豐富的行程，輕鬆開懷樂遊。

嘉義豐粹的人文歷史及豐富的遊憩資源，一直為國內旅遊的搶手景點，位於阿里山腳下的天成文旅-繪日之丘是親子遊訪嘉義的旅宿首選，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐…等在地元素，打造溫馨的繪日印象。住客更可在每日下午3點至晚上6點於大廳享用阿里山高山茶與道地茶點，早上10點至晚上10點使用飯店七樓星空童樂室，包含多達50種以上的古早味零食柑仔舖免費嘗與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，週日至週四入住含早餐雙人房1,999元，換算每人不到千元，打造自在舒適的難忘旅程。

高人氣的花蓮瑞穗天合國際觀光酒店，地處花東縱谷環繞，占地2萬坪擁有瑞穗溫泉絕佳的天然資源，6月20日前限時優惠9,666元起，在房內就可沉浸瑞穗黃金湯洗禮，酒店以歐風城堡造型聞名，並有台版迪士尼美譽，擁有金色水樂園、室內按摩水療區、三溫暖裸湯區、室內游泳池，以及刺激有趣的跑跑甩尾車，以多元遊憩設施來滿足每個年齡層對旅遊的想望。