酒店主廚烤雞外賣整隻只要299元！為了拚買氣，台中鳳凰酒店宣布推出「迷迭香烤全雞」限量外帶，以主廚秘製醬料醃製烘烤，每日限量出爐50份，每份只要299元！即日起可先撥打電話預訂，6月7日起開放現場自取，還可預約免下車取餐服務，酒店限量美食安心袋著走，6月底前訂購烤雞再加贈兩瓶汽水。酒店負責人陳建宏表示，為求生存度難關，自己快要失去理智了。

台中鳳凰酒店6月全新推出的「迷迭香烤全雞」，是由酒店主廚吳建平特調秘製烤肉醬，佐以新鮮迷迭香等獨家秘方將全雞醃製兩天後烘烤而成，肉汁飽滿、噴香鮮嫩。每隻迷迭香烤全雞適合3到4人分享，而且一份只要299元，CP值超高！台中鳳凰酒店表示，迷迭香烤全雞須於二日前預訂(每日晚上21:00結單)，即日起開放電話預約訂購，6月7日起每天中午11:00至下午14:00在酒店一樓大廳現場取貨，消費者也可於預訂時備註需要免下車取餐服務，就可輕鬆將酒店美味烤雞帶回家。台中鳳凰酒店迷迭香烤全雞每日限量出爐50份，

台中鳳凰酒店提醒：「迷迭香烤全雞」每日限量50份，須提前二日預訂，每日結單時間為21:00。每日上午11點下午2點於1樓大廳酒吧結帳取餐。限現金或刷卡結帳(國旅卡不適用)，限現場自取，恕不提供外送服務。如需免下車取餐服務，請於預訂時告知。