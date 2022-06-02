金管會通過英商Chubb(安達保險) 取得國際康健人壽保險股份有限公司下的康健人壽100％股份申請案。金管會表示，康健人壽目前有26萬張有效契約，合併之後保戶契約不受到影響、保戶服務不中斷。

英商Chubb是依《保險法》第139條之1規定，向金管會申請取得康健人壽100％股份，經審核英商Chubb在維護康健人壽之保戶及員工權益、資金來源、經營團隊專業能力、長期經營承諾康健人壽及財務能力等事項，尚符合相關規定。

另英商Chubb承諾，康健人壽目前員工898人，員工權益於股權交割日起2年期間內維持不變，並表示將致函通知既有保戶，說明保單或契約之一切權利義務均不受任何影響，及確保保戶服務不中斷。

金管會表示，合併後安達分公司會併入康健，至於存續名稱第２階段才會決定，合併後新公司資產規模市場排名18名、保費收入第12名。

根據業者提交的資料顯示，安達是以投資型保單為主、康健以保障型商品為主，合併之後希望可以提供保戶更完整的組合。