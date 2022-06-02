中國外交部發言人趙立堅2日主持例行記者會。針對美國和台灣1日啟動旨在深化貿易關係的會談。趙立堅表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，包括商簽具有主權意涵和官方性質的協定。近期，美方在台灣問題上動作頻頻，伎倆不斷，議員訪台也好、貿易對話也罷，實際上都是違反一個中國原則，為台獨分裂勢力撐腰打氣，攪亂台海和平穩定。

趙立堅指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會共識，更是美方在中美三個聯合公報中作出的鄭重承諾。美方執意打台灣牌，只會將中美關係帶入危險境地。

趙立堅強調，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，停止與台灣商簽具有主權意涵和官方性質的協定，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。也要正告民進黨當局，趁早打消倚美「謀獨」的算計，否則他們跳得越高，摔得越慘。