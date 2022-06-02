桃園市楊梅區仁愛之家早年收容低收入戶無依老人，亡故後代辦喪葬事宜，為讓先人有更好且永久的安置處，仁愛之家與桃市府殯葬管理所及楊梅區公所合作，舉辦聯合樹葬儀式，今共計安置170名先人。
樹葬儀式由楊梅區長邱世源、仁愛之家董事長李建榮擔任主祭，率公所一級主管團隊與民代參與，並由佛光山法師無償替先人祝禱，原先安置在寺廟中的170名先人，今移至楊梅生命紀念園區。
邱世源表示，楊梅區自102年起就推行環保樹葬，目前全市僅有楊梅、龍潭和蘆竹有此服務，只要設籍桃園即可免費申請，外縣市亡者則得收費5000元，參加人數超過1600人且有逐年增加趨勢，本次協助仁愛之家，正是將先人安置於2020年啟用點第二樹葬區「楊梅園」。
除了樹葬區域，楊梅區公所也規畫在崇德納骨塔2樓增設櫃位，已於3月初動工，估今年6月底可完工，屆時崇德納骨塔2樓可增加5940個櫃，包含4840個單人櫃和550組雙人櫃，此外還將新增840座神主牌位，預計今年秋季可啟用。
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