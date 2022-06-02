嘉義市蘭潭水庫頻傳命案，輕生案件時有耳聞，有人便在路邊豎立一幅巨型看板，大曬1名穿著半扣白襯衫和黑絲襪正妹勸世，盼望陷入低潮的民眾去蘭潭水庫前要多多想想：「沒什麼人生難關是一炮不能解決的」，幽默口吻立刻引起當地民眾關注，也很好奇這名正妹的真實身分，原來竟是名追蹤數110萬辣妹實況主。

辣妹Molly翎熹人氣其實有110萬追蹤，還會活動主持和實況直播。(圖/Molly翎熹 FB)

熱心網友「小商人」欲改善蘭潭水庫輕生狀況，在FB粉專《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》宣布：「我特別在嘉義市大雅路靠近貴族世家那邊安排了一副看板，讓大家知道蘭潭的水很深」，他也透露找上豐滿正妹拍攝理由「Molly翎熹的事業線也很深，請不要跳進去加入會員。」順勢解答網友好奇的正妹真實身分。

Molly翎熹擁有禁慾系好身材，吸引不少網友目光看自殺看板。(圖/Molly翎熹 FB)

接著小商人嚴肅卻又幽默地勸世：「自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，小弟在此教大家生命如何找到出路，『一炮不夠，那就兩炮』，共勉之」，話鋒一轉小商人又搞笑希望珍惜生命，還有「單純Vegas贏太多，想花錢掛Ｘ圖在現實生活裡」、「看事業線有助於身體健康」、「噴水池掛奶圖會不會奶香四溢啊」。

Molly翎熹擁有360度的零死角美貌，電暈不少網友。(圖/Molly翎熹 FB)

事實上，這名辣妹Molly翎熹擁有亮麗外表、S曲線身材，職業是活動主持人和實況主，在她110萬的臉書粉專，張張畫面刺激又吸睛，相當敢於分享身材，不是穿超低胸服飾，就是穿上比基尼躺在床上，就是為了滿足男性朋友們，內心飢渴眼睛想吃冰淇淋的心情。

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