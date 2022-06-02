疫情期間不忘求財，雲林縣北港武德宮「黑虎立體造型悠遊卡」引搶購。（北港武德宮提供／張朝欣雲林傳真）

張朝欣／雲林報導

雲林縣北港鎮武德宮財神廟除求財靈驗，武財神的坐騎黑虎大將軍可招財、鎮宅與保佑小孩，人氣不亞於財神爺，廟方配合虎年與7月的黑虎聖誕，2日推出「黑虎立體造型悠遊卡」開放官網訂購，許多信眾疫情期間也不忘求財，吸引上千人搶購，一度造成網路系統當機。

北港武德宮積極將傳統結合科技，已發行近10萬張的電子票證，發行量居全台宮廟之冠。此次首度與悠遊卡公司合作，發行6000份「黑虎立體造型悠遊卡」，結合黑虎大將軍的意象與深入生活的悠遊卡，讓信仰成為生活中不可或缺的一環。

廟方表示，虎爺背上的葫蘆象徵「福祿」，帶有「葫虎生豐」的祝福，腹部悠遊卡功能，為非接觸式的多元支付工具，便利民眾生活，更是防疫期間減少接觸、守護健康的最佳幫手。「黑虎立體造型悠遊卡」2日於武德宮紀念品部與官網開放訂購，反應熱烈，一度造成官網系統當機。

廟方指出，武德宮原本為1間傳統廟宇，現任主任委員林安樂接手後，以其台大經濟系、政大金融所的金融經營專長，為武德宮注入種種新元素，並成立武德宮專屬設計團隊，除負責宮廟平面視覺設計，也開發許多充滿財神、黑虎大將軍元素的文創產品。

廟方說，今年適逢虎年，因應信眾需求，特別以黑虎大將軍為主題，推出更多文創產品，包括黑虎大將軍存錢筒公仔、黑虎大將軍Q版小公仔、招財黑虎玩偶等，並提供黑虎大將軍公仔圖像使用權，參與「拯救台灣石虎募資計畫」，藉由宗教力量喚起大家對生態的重視。