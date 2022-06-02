A股在端午節長假期前夕開低走高，上證指數2日收升13點。兩市成交合計升至人民幣（下同）8,916億元。總結本周，滬指累計上漲2.08％。

香港信報報導，上證指數2日最多跌18點或0.58％，低見3,163點後止跌回升，最多升15點或0.48％，高見3,197點，全日收報3,195點，升13點或0.42％，成交額為4,137.29億元。

深成指先跌後升，低見11,470點，跌80點或0.7％，高見11,637點，升86點或0.75％，全日收報11,628點，升77點或0.67％，成交額為4,778.59億元。

滬深300指數報4,089點，升6點或0.16％，創業板指數報2,458點，升29點或1.21％。

各類股個別發展，有色金屬股升逾2％，鋼鐵股升逾1％，化工、金融股靠穩，煤炭股挫逾3％，石油股跌逾1％。大陸3日為端午節假期，金融市場休市。