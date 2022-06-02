志玲姊姊慈善基金會長年關注女性健康議題，創辦人林志玲連續15年擔任寶僑家品「六分鐘護一生」婦女防癌公益大使，與政府一同宣導婦女主動定期篩檢乳癌與子宮頸癌、婦癌防治知識；另基金會也在2012年發起「少女的第一件內衣」專案，提供弱勢少女進入青春期的第1件內衣，並教導正確穿內衣與洗滌貼身衣物等女性衛教知識。

寶僑旗下好自在亦關注少女的身心健康發展議題，今年5月底與志玲姊姊慈善基金會、momo購物網合作，發起「自在做自己．守護玲距離」公益合作，幫助弱勢少女脫離「月經貧窮」。2日再宣布與志玲姊姊慈善基金會簽訂長期公益合作備忘錄，藉由結合雙方的資源與號召力，讓大眾更關注弱勢少女所面臨的身心健康困境，也進一步幫助他們脫離困境建立自信。

去年5月疫情在全台爆發時，好自在與志玲姊姊慈善基金會首次合作，捐贈上萬片衛生棉到偏鄉，緩解弱勢少女們因為家庭經濟受到衝擊而面臨月經貧窮的困境。今年更以買1包捐1片的實際行動，讓消費轉為幫助弱勢少女的力量，預計透過志玲姊姊慈善基金會捐出近4萬片衛生棉、幫助超過500位弱勢少女。