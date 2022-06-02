運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬豬、羊、牛、兔、狗的人充滿正能量，而且講義氣，朋友有困難都願意出手幫忙，非常值得與他們深交。

▍1.生肖豬

說到城府、心機等字眼，極少有人把它們跟生肖豬聯繫在一起，屬豬人就是樂觀開朗的代名詞，他們每天都開開心心的，不會把心事憋在心裡，對他們來說，活得快樂才是最重要的事。如果你和他們做朋友，每天受到他們的感染，久而久之，你自己也會變得開朗許多，遇事不鑽牛角尖。

▍2.生肖羊

屬羊人性格溫和，對任何事情都考慮周到，照顧周全，是屬於外柔內剛的類型。跟他們在一起，你從來不用操多餘的心，他們總會將所有事情都安排妥當，你只管享受就行了，他們屬於每個人都想要交的那種朋友。

▍3.生肖牛

屬牛人雖然話不多，但他們是很好相處的，只不過是有些慢熱罷了。他們非常重感情，可能不擅長表達，但會用實際行動來展現義氣，當你需要朋友幫助的時候，第一個跳出來為你兩肋插刀的人，往往都是屬牛人，只要你真心對他，他就會是你一輩子的好朋友。

▍4.生肖兔

屬兔的朋友情商極高，他們有隨和又大方，與誰都能相處得很愉快。而且，他們積極樂觀，幽默風趣，不管你跟他說多負面的事，他都會將你哄開心，不會讓你沉浸在悲痛之中，是非常適合做朋友的人。

▍5.生肖狗

屬狗的朋友向來正直、誠實、有責任感，待人非常真誠。能夠保守朋友的秘密，讓人很信賴。雖然因為直爽的性子，有時可能容易說錯話，但他們絕對沒有惡意。他們對友誼有很高的忠誠度，只要你是真心與他們交朋友，他們就會掏心掏肺對你。

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