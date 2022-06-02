花蓮縣政府今宣布縣內高級中等以下學校（含公私立幼兒園），暫停實體課程，改採線上遠距教學延長至6月8日。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府說明縣內高級中等以下學校（含公私立幼兒園），暫停實體課程，改採線上遠距教學延長至6月8日的原因。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府今宣布縣內高級中等以下學校（含公私立幼兒園），暫停實體課程，改採線上遠距教學延長至6月8日，縣府說明不跟進其他縣市延至10日的原因，由於未入校期間，學生確診數仍未減少，且回收師長意見調查，發現希望恢復實體課程比例佔4成4，因此考量縣內5至17歲兒少6月8日能全數完成疫苗接種，才會決定在6月9日恢復實體課程。

花蓮縣內高中以下學校自5月23日起，暫停實體課程，改採線上課程，原本預計5月27日恢復實體授課，後因疫情嚴峻，再延長至6月2日，不過縣府今上午宣布，將繼續調整線上教學至6月8日，預計於6月9日恢復實體課程。

教育處代理處長翁書敏說明原因，除考量縣內5歲至17歲學生BNT疫苗校園集中接種及補接種作業等案排至6月8日，加上先前回收教師及家長對於暫停實體課程的看法，雖然有54％認為持續暫停實體課程，但卻有44％贊成恢復實體課程，佔相當大的比例，因此今決議遠距線上課程延長至6月8日。

縣長徐榛蔚指出，縣內今天新增1218例確診個案中，有158例為12歲以下學童、78例13至18歲青少年，其中，158例中學童中，未入國小校園的有49人，幼兒園則是21人，國小有入校1人，幼兒園則是7人，在校園外確診的人數相對較高。

徐榛蔚表示，從158例確診學童有無入校人數分析發現，學校並不一定是熱區，且停止實體授課近2周期間，孩童的確診數仍不少，且視察集中校園接種疫苗時，發現孩童回到學校非常興奮，相信他們也希望能儘早返校學習，下周一至三也會與師長視整體校園狀況，決定是否調整復課時間。

徐坦言，實體授課較線上教學扎實許多，且疫情是全國性，孩子在家也不一定不會染疫，除叮嚀家人做好防疫外，更要教導孩童防疫的重要性。

另，花蓮自3月31日出現首例個案後，迄今已累計3萬6561人確診，衛生局長朱家祥表示，經分析發現，花蓮自5月16日後進入疫情高原期，平均每日新增1200多例確診個案，確診數逐漸趨於穩定。