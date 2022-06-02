大宇資(6111)指出，今年下半年將發行2款遊戲，代理、自製各一款，也推出全新遊戲發行平台，為中小型遊戲開發商遊戲尋找上市機會，目標下半年營運優於上半年。

大宇資今年4月再投資安瑞-KY(3664)，主攻資安部分，手上投資的公司還包括全達(8068)、合正(5381)、泰嘉、星宇互娛、紅陽科技，涵蓋IC通路、遊戲、第三方支付、社群媒體等，採取多角化經營模式。

在遊戲授權分潤入帳下，公司今年第一季稅後淨利1.4億元，每股盈餘2.17元，較去年同期轉虧為盈；前4月營收6.07億元，年增265.6％。

針對下半年表現，大宇資計畫推出2款遊戲，其中，代理遊戲「妖怪三國志：竊國戰爭」為日本遊戲公司Level 5發行、日本光榮特庫摩研發，已經啟動事前登錄，預計7月推出。另一款是自製的仙劍手遊「仙劍永恆」，前幾年在大陸測試，今年下半年計畫台港澳上市。

子公司星宇互娛拓展新的業務，成立全球發行多語系平台，主要許多中小型遊戲商沒有資源發行，星宇互娛協助這些遊戲廠商將遊戲推廣到全球，讓原本的遊戲廠商可以專注於遊戲開發，目前已經有3-4個遊戲準備上市，預計下半年陸續推出。而針對NFT發展，第一季「大富翁」陸續推出相關人物NFT，接下來「大富翁」GameFi遊戲，預計年底或明年初推出。