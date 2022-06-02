工業電腦廠樺漢(6414)IPC3.0雲地整合轉型升級世代已起跑，憑藉整合三大事業以及合作夥伴的產品技術(X86+ARM、軟硬整合、AIoT 雲網結合)、資源整合(技術+產品、供應鏈+製造、全球行銷)，完整一條龍從IaaS、PaaS、SaaS至Web3.0的產品設計開發、建置、服務與維運等，客製化滿足客戶多面向不同的需求，堆疊在手訂單已逾新台幣1300億元，依照掌握到的物流與生產排程來看，整體營運表現有機會暢旺至2025年無虞。

全球AIoT、ESG、工業元宇宙等應用與服務的浪潮掀起，推進各國政府、各產業企業等皆加大在數位轉型、ESG解決方案、AI智能化與物聯化等的投資支出，龐大的市場商機創造相關供應鏈良好的業務開拓空間，然美中貿易戰、疫情蔓延、地緣政治發展等大環境負面因子的干擾下，為全球電子科技產業之供應鏈增添變數，如何突破供應鏈失衡的困境，也成了各國政府及企業們今年的重點工作。

樺漢過去5年的時間透過垂直與水平多元投資整合，不僅擴大集團營運規模在去年達新台幣966億元的營業額，拉升集團於工業互聯網市場的占有率表現，亦創造樺漢集團更多與國際知名企業一同發展創新商業模式的機會，助力集團、供應商、客戶及合作夥伴所開創IPC3.0雲地整合轉型升級的新契機。

根據IDC全球數位轉型支出指南的最新研究預估，2022年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型(DX)的科技支出將達到1.8兆美元，年增率17.6%，且數位轉型科技投資支出將在2022年至2026年以年複合成長率(CAGR)16.6%的速度快速放大，從產業角度來看，製造業將占今年全球DX支出近3成，其次是專業服務和零售業，而公用事業和銀行業今年的DX支出也將超過1億美元；又根據國外研究機構Markets And Markets報告指出，預估全球智能建築市場規模將從2021年的726億美元以年複合成長率(CAGR)10.9%的速度成長，至2026年達1216億美元，節能系統、物聯網採用率等為成長動能主要的驅動力，皆有利於樺漢IPC3.0市場版圖持續放大。

樺漢總經理蔡能吉表示，公司近兩年布局在工業與淨零元宇宙雲地整合服務的解決方案，在團隊積極戮力推廣下，目前已明顯感受到全球智慧製造、智慧零售、智慧金融、智慧城市、政府等客戶高度詢問及深入合作的可能性，尤其是集團高毛利與高競爭力之SaaS(Solution as a Service)平台所建置的三大技術服務：智慧建築智能雲平台、電子設計智慧雲平台、供應鏈圖像化雲平台，一方面，能結合從地端包含IoT裝置、感測器、Gateway與Edge伺服器，進行碳排放收集與追蹤、導入智能雲平台解決方案，包括產業去碳化、節能與電力效率等，協助企業於2030年降低30至50%碳排，減少企業碳稅支付；另一方面，運用全球獨創的AI及自動化數位轉換技術(AADT)結合雲平台，首創開發的EDA(電子設計自動化)智慧雲平台，能快速精準、客製化地將電子零件規格書轉換為數位資料，加上利用視覺化圖表形式將數據可視化，協助電子科技產業鏈強化資料分析能力、縮短決策判斷時間、優化生產與開發設計效率等，更解決供應鏈零件庫存管理與調整、低碳設計等問題，協助客戶三年後節省20至25%的人力成本，是樺漢SaaS平台能獲高度客戶迴響的關鍵原因。

展望2022年，樺漢對整體營運維持審慎樂觀看法。除了既有三大事業體接單暢旺、雲地整合積極開拓事業版圖外，集團亦為滿足客戶在地化生產的需求，匈牙利的布達佩斯工廠預計將於今年第三季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案。

樺漢以期隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會於今年第三季來到1.2，也挹注今年營收、獲利表現有望逆勢再遞出季季高的優異佳績，更在IPC3.0業務逐步開花結果下，開創樺漢集團未來五年新里程碑。