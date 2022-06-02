又一家美國科技公司宣布旗下業務退出備受約束的中國市場。亞馬遜宣布自周四起，不再向中國零售商供應Kindle電子書閱讀器，並將於明年關閉其在中國的Kindle電子書店。

亞馬遜周四在其官方微信帳號宣布這個決定，但並未具體說明Kindle退出中國的原因，僅表示該公司正在調整業務的戰略重點，而在中國的其他業務不受影響。

Kindle China電子書店將從明年6月30日起停止銷售電子書，但一年內客戶仍可以繼續下載任何已經購買的書籍。

亞馬遜並表示，Kindle應用程式將在2024年從中國的app商店中移除。

亞馬遜發言人在電郵聲明中表示：「我們仍將致力於為中國客戶服務。作為一家全球企業，我們定期評估我們的產品並進行調整，無論我們在哪裡營運」。

此前亞馬遜在2019年關閉了在中國的線上商店。在關閉Kindle電子業務後，亞馬遜在中國剩下的業務還有跨境電商、廣告和雲端服務。