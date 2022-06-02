歐美地區紛紛升息以對抗大漲通膨，但是亞洲會不會也跟著大幅調高利率，包括印度、韓國、馬來西亞、菲律賓以及印尼都有不同想法。

首先在印度方面，繼5月4日意外升息後，利率大增190個基本點，比4月的增加112個基本點還多。野村證券預估，2023年4月時，當地利率將升至6.25%左右。印度央行下次利率政策會議，將定於6月8日舉行。

韓國在上周將2022年通膨預估從2月所做的3.1%，上修至4.5%。同時，在未來6個月內，可能還會升息3碼，利率將推升到至少2.5%。韓國財政部也承認當地通膨應該有好一陣子，都會在5%以上。

馬來西亞央行在5月11日，意外上調利率的決定加速市場預測在未來12個月之內，該地利息將升至3.8%。不過，升息對大馬債券釋出利多，5月對以美元計價的投資人來說，回報率為1.8%居亞洲最高。

雖然馬來西亞、泰國以及印尼短期公債殖利率都從5月中旬以來下滑，但菲律賓2年期的商品已升至兩年多來新高。同時，即將上任的菲律賓央行行長也暗示，基於目前各方面考量，不排除會在6月升息。

印尼2日官方數據，因為食物以及機票價格上漲，5月CPI（消費者物價指數）年增3.55%，略低於市場預估3.6%，4月則為3.47%。同時，5月通膨也創2017年12月以來最高，但仍在印尼央行2022年預估值範圍之內2%到4%。