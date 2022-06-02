民眾向北市議員王欣儀投訴，勞工確診必須請特休假或病假，公務員染疫則有7天公假不用扣薪。王欣儀痛批蔡英文總統，常說勞工是心裡最軟的一塊，卻沒有得到關懷眼神，她要求北市勞動局發函建議中央，讓勞工比照公務員染疫請7天假不扣薪。

據了解，勞工請領勞保傷病給付，就算依最高投保薪資，最多也只能領到3053元，但確診公務員執行公務染疫，可依原有的「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」可領3000元至10萬元慰問金，此外，在今年4月1日前市府第一線防疫人員執行第5類傳染病防治工作染疫，又能領補償金10至15萬元。

王欣儀調閱資料發現，今年截至5月25日，市府員工共5910人染疫，依《公務人員請假規則》第4條規定，公務人員因法定傳染病經各級衛生主管機關認定應強制隔離者，給予7天「公假」，後遺症部分可請一般的有薪病假1年共28天，不夠再請延長病假，是事假、病假都休完後仍有需求才請，2年合計不超過365天，但若留職停薪就不給付薪水。

她指出，蔡總統常常說「勞工是心裡最軟的一塊」，結果卻沒有得到關懷的眼神，現又開放與病毒共存，若染疫請假還要扣薪，根本不重視勞權，也沒有照顧到勞工。

王欣儀要求勞動局應為勞工發聲，發函中央建議讓勞工能比照公務員「染疫請7天假不扣薪」。

此外，去年市府提供染疫公務員10至15萬元補償金，但由於款項是來自民間捐款引發質疑，北市人事處長張建智今說，目前防疫人員多已打滿3劑，且染疫多為輕症或無症狀，4月以後就不再發放。

對此，北市副市長黃珊珊說，現在沒有疫調幾乎很難證明是因公染疫，曾確診的北市長柯文哲、黃珊珊和副市長蔡炳坤皆說不會領。