在中國家喻戶曉的蘋果平板電腦iPad在第一季度意外出現出貨量暴跌，據調研機構指出，今年一季度iPad出貨量雖仍居同類產品首位，但是與去年同期相比卻暴跌29%。分析人士稱，iPad出貨暴跌主因可能是供應鏈受限，蘋果為了保iPhone 13產量，犧牲了一部分原定用於iPad的通用元件以致產量大減。

在上海解封後，受疫情影響的供應鏈仍末能解決，即便需求旺盛，但出貨量卻快速下滑。在中國大陸極為知名的iPad在第一季度就面臨出貨暴跌的問題。據調研機構Canalys最新的數據顯示，2022年第一季度，蘋果 iPad在中國市場出貨量為120萬台，儘管市佔率26%仍居於第一位，可是同比卻下滑了29%之多。

《快科技》引述調研機構數據稱，平板電腦今年首季出貨量前5名除了iPad之外，另4家依次是華為、小米、榮耀、聯想。其中除了榮耀微增2%，其餘均有不同程度下滑。大環境不好影響幾乎所有產品，整個平板市場在一季度整體萎縮了13%。

報導說，蘋果今年3月份還更新了iPad Air 5，若加上去年的新iPad Pro系列、iPad mini 6、iPad 9等，產品陣容還是很齊整的，目前居家辦公、遠距會議、網路授課等對平板電腦需求很大，顯然iPad銷量下滑另有原因。

外界分析稱，iPad出貨下滑最大的原因還是供應受限，此前有說法是蘋果為了保iPhone 13，犧牲了一部分原定用於iPad的通用元件。