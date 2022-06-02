衛福部長陳時中2日和桃園市長鄭文燦視察桃園兒童BNT大型接種站。（賴佑維攝）

衛福部長陳時中2日和桃園市長鄭文燦視察衛福部部長陳時中視察兒童BNT大型接種站，陳時中表示，國外接種5至11歲施打率基本上都不高，台灣一定是超過8成，因為這2年來我們防疫概念是正確的。

陳時中表示，和鄭文燦視察接種站印象非常深刻，如何營造快樂的氣氛讓小孩子留下雖然是打針，還是能夠留下快樂的印象，也看得出桃園市政府的用心。相信如果大家都這樣做，施打率一定會超高的。他也說，打疫苗是這次抗疫裡面非常重要的一環，最重要就是把疫苗打好打滿，最好是能夠預約，但隨到隨打也可以。

媒體詢問，中央在台北設立的大型接種站，遭台北市長柯文哲批打氣冷清，對此醫福會執行長王必勝回應，現在目前已經有900多個人預約，可能現場會超過1500以上。陳時中說，沒有關不關的問題，打疫苗不是就是說人比較少就要把它關掉，多一個人打，多一個人的方便，那就是造福市民。

陳時中也說，國外5至11歲兒童接種率基本上都不高，歐盟約20％，美國約40％，有些東南亞國家打到50％，台灣一定超過80％。他說，台灣能夠打這麼高，是因為這2年來我們防疫的概念是正確的。第二個，中央、地方政府透過多元管道、各種角度、各種方向，想辦法讓民眾能夠方便的打、安心的打、安全的打，疫苗覆蓋率才會高，對我們的防疫一定是愈成功。