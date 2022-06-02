元大金宣布啟動金控成立以來最大的「萬人海選」徵才計畫，鎖定包括資訊數位金融、業務、企劃、法遵等四大類徵才，並從即日起受理報名；綜觀此次各項目的徵才，以資訊人才的起薪水準最高，多個項目都在5萬元以上，也展現元大金率旗下銀行、證券、投信、人壽等各子公司衝刺數位金融的決心。

元大金今年以來交出多項「破紀錄」表現，除了獲利排名全體金控前五大之外，元大金股利發放為歷來之冠，現金殖利率更居金融股第一，同時員工平均薪資高達204萬元，破了元大金本身的紀錄也居全體金控之冠，再加上不論是放款或投資，資產品質均為歷來最佳水準，尤其在財務投資上，金控及證券、銀行的海外債券投資可說「清零」所有最令投資人擔心價損嚴重，且有倒帳危機的垃圾債券，可說甩掉在很多金控常見的「獲利隱憂」，在上述多道因素集體助攻之下，金融市場普遍預期元大金今年的求才成果將更為豐碩，也更受市場矚目。

在培訓方面，尤其有別於許多其他金控的作法，在元大金集團內部包括金控及各子公司之間的輪調，是其他金控較沒有的培訓，也因此，據了解，近幾年來已有其他大型民營金控，擬有跨子公司歷練的人員前來應徵，而元大金旗下5家子公司完成經營高層改組，幾乎清一色全部內升，或是跨子公司調動，在徵才之際也成為元大金對外號召「人才有出頭天、跨子公司全方位歷練」的最佳實證。

除了即日起受理報名，據元大金對外公告，受理報名期限直至7月20日止，並從8月1日起陸續晉用，同時元大金將配合防疫來決定面試方式，而就外界最關注的薪資行情，其中以資訊類人才的起薪最高，有不少都在5萬元以上，已相當與許多金控的MA、儲備幹部的起薪水準。

而與證券、銀行相關的業務人員，起薪則分別在3,5000至45,000元不等；在務人員方面，包括法金、理財、期貨、投行、銀行臨櫃及證券業務員，都在徵才項目之列，元大金預計整個徵才規模達千人，也是歷年來最大手筆。