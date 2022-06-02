攸關今年U18世界盃組訓權的玉山盃青棒錦標賽2日開打，尋求衛冕之一的新北市首戰投打都有發揮，包含邱鑫敲出高中生涯首轟、全隊共敲出10支安打，以12比0提前5局「扣倒」台東縣。

新北市今年玉山盃以穀保家商為主體，搭配3名鶯歌工商球員。預賽首戰在2局下展開攻勢，滿壘時邱鑫選到保送為球隊先馳得點，第2棒的劉俊緯再掃出清壘三壘安打，新北市單局攻下5分奠定勝基。

4局下新北市攻勢再起，邱鑫敲出右外野陽春炮，新北單局再添6分，最終提前「扣倒」對手，順利晉級下一輪。有了火力支援，投手投起球來更加得心應手，高一先發投手張峻瑋用49球投4局，僅被敲3支安打無失分，接手的曾奕翔後援1局投出2次三振，聯手完封台東縣。

新北市總教練邱宗志表示，由於先前的王貞治盃因疫情退賽，自辦賽又因天氣沒能打成，投手群在玉山盃的調整大約只有6、7成，「因此賽前特別叮嚀投手，既然調整狀況跟預期有落差，就要用頭腦投球，節省球數，投到捕手要的位置，讓對手做攻擊。」

雖然教練賽前叮嚀，但張峻瑋坦言，自己仍會在2好球後想要三振對手，「教練會叮嚀我，讓我自己去做調整，今天主要是要求準度，球的位置還要再更明確一點。」周宗志認為，張峻瑋才高一，球質、速度、變化球品質都不錯，「但現在比較大毛病就是2好球後想要追求三振，投球機制沒做的很好，失投球變得更多。」