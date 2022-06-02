台鐵高齡36歲的EMU1200型自強號「紅斑馬」今年3月退役，不料台鐵員工向本報表示，由於有旅客投書希望重開「紅斑馬」，因此台鐵正在加緊檢查該車，並預計下周六（11日）再載客營運1天。台鐵員工說，「紅斑馬」就是因為車齡老舊、易故障、缺料而退役，現在台鐵高層為了討好旅客，卻讓故障風險高的退役列車又去載客；萬一屆時故障、誤點甚至出事，誰要負責？

台鐵證實6月11日有旅客承租「紅斑馬」，但因疫情嚴峻已取消。

「紅斑馬」外型亮麗，只在彰化和屏東之間開行，但其內部電器、連結線、電纜線幾十年沒有汰舊換新，一旦有狀況時很難找出問題。由於車齡老舊且故障頻繁、維修材料短缺及車子穩定性不佳，EMU3000型城際列車相繼投入營運後，今年3月28日「紅斑馬」開了末班車之後即除役。

不料，由於有旅客投書要求要台鐵重開EMU1200型列車，結果台鐵高層竟要求原保養單位重新啟動EMU1200列車並開始檢查保養，並預計下周六（11日）載客營運1天。由於該列車已停駛逾3個月，內部座椅損壞、多處發霉，所有機電系統都要重新全部檢查，台鐵員工怒批，近日台鐵正因疫情而一再減班，因此台鐵並非沒車可開；現在卻耗用那麼多人力和時間，維修單位員工疲於奔命，就只是為了讓「紅斑馬」復活以滿足極少數旅客的私慾。

台鐵員工說，當初「紅斑馬」就是因為車齡老舊又容易故障、缺料，台鐵為了提升服務品質和安全才將它除役；現在台鐵高層卻讓它重新營運載客，簡直是拿石頭砸自己的腳。萬一屆時故障、誤點甚至出事，責任誰要擔？除役的列車本來就不該再啟動營運，這是非常不負責任的做法。

台鐵對本報表示，EMU1200型自強號（紅斑馬）於3月28日開行168次後退出定期班表，因車輛尚未報廢除役，採動態保存方式處理，如機關團體有承租需求，將依車輛保養情況，評估在安全無虞下，以專開列車方式開行。

至於6月11日的EMU1200專開列車，台鐵表示，因承租人考慮疫情嚴峻，已取消申請。