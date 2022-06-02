北市今日新增6237例本土病例，6月1日確診者居家照護人數6萬3461人，專責病房空床尚有1005床。北市衛生局表示，北市車來速篩檢站服務量下降，考量醫護人力，台大醫學院體育館及木柵機廠2處防疫急門診篩檢站，6月3日起停止服務。

北市衛生局說明，北市近兩日車來速服務量能，5月31日北士科車來速服務526人、中正紀念堂721人、木柵機廠229人、台大醫學院體育館18人；6月1日北士科車來速服務434人、中正紀念堂630人、木柵機廠236人、台大醫學院體育館為17人，可看出目前僅北士科及中正紀念堂服務量能比較多。

北市衛生局指出，考量車來速篩檢站服務量下降，以及醫護人力分配，台大醫學院體育館及木柵機廠兩處防疫急門診篩檢站，自6月3日起停止服務，而北士科及中正紀念堂兩處車來速防疫急門診仍持續提供服務。

端午連假仍可打疫苗，北市衛生局表示，6月3到4日在台大北護分院、台大醫院、市立聯合醫院婦幼院區及6月3到5日中正紀念堂接種站皆有提供兒童接種服務。

此外，中正紀念堂施打兒童疫苗狀況，昨天施打369人，今天預約297人，還在持續服務中。衛生局提醒，若透過平台預約的家長，再按時前往，並簽署意願書簽署，由醫師評估後完成接種。

有媒體詢問，台北市是否有出現當天PCR出爐後沒收到居隔單，或居隔單內容有誤的狀況，北市衛生局表示，若當天PCR結果出爐，醫院需上傳通報系統，不會馬上收到，中央宣導從5月1日開始，確診民眾可通過自主填報系統填資料，再由中央系統回覆簡訊給確診者及填報的居隔者，發電子居隔書。