台中市新增本土確診1萬707例，市長盧秀燕2日召開疫情線上記者會表示，台中市兒童疫苗覆蓋率排名6都前3名、已達54.06％；兒童疫苗注射人數已逾10萬名；公、私幼及未上幼兒園的5歲至6歲學童接種已逾2萬人。她期盼有心人士勿因政治目的扭曲攻擊，應給防疫工作者更多鼓勵。

市長盧秀燕說，從收到兒童疫苗以來，台中市各學校、醫護人員、基層防疫人員，全力協助學童增加疫苗保護力，相當辛苦，但有心人基於政治目的加以扭曲攻擊；提出兒童疫苗施打的「三大事實」，首先，中央曾公布兒童疫苗覆蓋率的數據，台中市的施打狀況排名六都前三名，至2日中午12時為止，兒童疫苗覆蓋率已達54.06％。

盧秀燕指出，統計至2日中午12時為止，兒童莫德納加上兒童BNT疫苗注射人數，已達10萬4878名，今日光是校園接種兒童疫苗者，1天預計有1萬8754名，台中市已有超過10萬名學童接種完畢。

公、私幼及未上幼兒園的5歲至6歲學童，有意願去醫療院所預約施打者有2萬5594人，至昨日為止，已經接種2萬4119人，佔94％，請外界和家長不必擔心，這個數字清楚表達，醫療院所預約施打的管道均進行中。

另在中央公園快篩陽確診得來速方面，台中市目前注射兒童疫苗的管道，有醫療院所預約、校園、以及科博館大型接種站，由於科博館大型接種站也是由台中榮民總醫院處理，醫護量能面臨緊繃，因此，明日起端午連續假期，中央公園快篩陽確診得來速只服務半天，避免消耗醫護人力，提醒市民朋友留意時間，出發前先預約。