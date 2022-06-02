對於國民黨立院黨團指控，「福吉美」原廠說明書並未包含可偵測「Omicron變異株」，陳時中回應，快篩試劑仿單早於Omicron變異株，因此不會列入一事，PTT網友認為，「公開一下報告阿，不要跟會議紀錄一樣吧！」

國民黨立院黨團今天召開記者會指出，「福吉美」原廠說明書並未包含可偵測「Omicron變異株」，質疑衛福部為何在Omicron高峰期緊急核准使用？國民黨團指出，「福吉美」韓國原廠的英文說明書顯示，可偵測變異株範圍包括Alpha、Beta、Gamma、Delta，但並未包含Omicron。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，快篩試劑仿單早於Omicron變異株，因此不會列入，但進口時食藥署會使用Omicron做試驗，都符合規定。陳時中說明，如果有新的變異株出現，以前的仿單就不會提到，必然不會有這種「未來試劑」，但在進口時已經過食藥署檢驗，並使用Omicron病毒株做試驗，基本上不是所有都可以驗出來，Ct值24以下都可以驗出，這是符合規定的。

對此，PTT網友回應，「測試報告可否公開讓大眾安心呢？」「自己說都不用提證據」、「規定是怎樣」、「公開一下報告阿，不要跟會議紀錄一樣吧」、「說個笑話，一個國家衛福部幫外國廠商背書」、「驗完不寫在仿單? 驗心酸的嗎？」「國內規定是不是你說了算」、「報告呢報告呢報告呢」！

也有網友諷刺，「我說合格就合格」、「說有過就有過，不然是要付300萬嗎」、「大概滿滿台灣價值」、「有測試，但沒寫在文件上，你信嗎」。另有支持陳時中說法的網友表示，「這證明了藍營又是烏龍爆料！」