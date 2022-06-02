捷波(6161)今舉行線上法說會，捷波近年來毛利率表現穩健，去年全年毛利率更達32%，EPS達3.28元。法人關心捷波未來是否會考慮引進策略性股東？捷波執行長楊光強今天表示，捷波規模不大，客戶也非常分散，產品項目以少量多樣為主，公司預期毛利率30%的常態性目標很快會達到，也不排除未來有機會引進策略性投資人。

捷波近三年營收分別為:2019年16.87億元，2020年為13.94億元，2021年為18.23億元；毛利率依次為29%、26%、32%；EPS分別為2.08元，1.57元及3.28元。在股利分配方面優於同業，配息率大都在9成左右。今年首季因產品結構調整，首季毛利率回落到28%。

楊光強表示，捷波上半年接單有一定水準，從訂單出貨比來看全年也相當樂觀，今年的布局側重在AI、自動化。捷波從客戶端看到市場對自動化的需求提升。捷波自板卡垂直整合到工業電腦、自動化相關應用。捷波在博奕產業亦有涉獵，初期以美洲和歐洲為主。

近年來，國內IPC產業為大集團相競切入的領域，在持續成長的路徑中，某些國際性客戶確實會考慮供應商的背景及規模。針對此一趨勢，楊光強表示，不排除引進策略投資人。但他也強調，捷波客戶的黏著度相當高，雖然很多小客戶，但捷波對客戶需求的回應速度快，讓客戶安心。以5年以上的產品來看，其營收占比就達到6成。

能建立客戶的高黏著度，楊光強分析，工業電腦的核心在於服務，捷波由業務引導商品策略很到位，只要客戶有需求，都必須每天回報公司，扁平化組織，讓捷波的產品種類多，量不大但毛利相當好。

捷波也揭示2022年的策略和發展方向重點:1.硬體為核心價值，提升軟體開發，增加附加價值。2.為客戶提供快速服務，以達成贏為目標。3.瞄準嵌入式市場新商機，針對IoT應用對小型化系統的需求增加，發展1.8寸與2.5寸等小尺寸系統。4.導入NPU神經網路運算，完善Al邊緣計算與發展需求。