台股本周周線連3紅，在能源以及通膨干擾下，台股從5/12回測2年均線開始反彈後，短短3周，已反彈約6%。日盛精選五虎基金投資團隊表示，今年以來台股表現不如預期，但5月已見跌勢趨緩，單月指數報酬由負轉正，短天期日線延續多頭排列，有機會續朝季線挑戰。大盤成交動能溫和回升，有利跌深股、強勢股良性輪動，惟年線及季線反壓仍在，預期盤勢仍以區間震盪，緩步墊高底部機率較高。

產業面是受到政策推動、上海全面解封、供應鏈問題緩解等利多激勵，在利多利空交錯下，預期指數將進入震盪整理，類股仍有輪動表現的機會。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，美國公布的5月ISM製造業指數上升至56.1，優於市場預期的54.5，顯示整體製造業活動升溫，緩解經濟將陷入衰退擔憂；中國6月解封緩解供應斷鏈的危機，中國國務院5月31日公布六大面向、33項的一籃子穩經濟措施的細則，此外，工信部等四部門隨後更推出以新能源汽車為主的汽車下鄉措施，以及史上第三次減免汽車購置稅，力拱年內車市成長由負轉正，可望挹注台廠車用供應鏈營運。