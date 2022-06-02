加拿大軍方1日表示，協助聯合國執行對北韓制裁的加國偵察機，於近日多次遭到中國飛機逼近干擾，中國解放軍飛機距離非常近，近到雙方飛行員都看得到彼此。

加拿大武裝部隊媒體關係負責人包舍利耶（Dan Le Bouthillier）1日表示：「解放軍空軍（PLAAF）飛機這些互動並未遵守國際航空安全規範，這些互動不專業，且／或讓我們加拿大皇家空軍（RCAF）人員的安全置於危境。」在某些情況下，中國戰機飛得太近，近到加國飛機不得不改變飛行路線以免相撞。

和中國軍機交會的是加拿大1架從日本沖繩嘉手納美國空軍基地起飛執勤的CP-140極光（Aurora）偵察機。包舍利耶說，這架飛機於4月26日至5月26日飛出這座基地。

加拿大軍方宣稱，加國飛機是在執行「霓虹行動」（Operation Neon）時，在國際空域發生這些空中交會。加拿大軍方並未說明交會詳細日期，僅表示空中相會次數越來越頻繁。

「霓虹行動」是加國協助聯合國對北韓制裁執行的任務名稱。是尋找「疑似在海上規避制裁的活動，特別是聯合國安全理事會決議禁止的燃料和其他商品的船對船轉運」。

包舍利耶表示，中國飛機有時飛得非常近，加拿大飛行員甚至能「非常清楚看到」他們的機組人員。加拿大已透過外交管道向北京提出此事。