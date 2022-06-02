遊戲廠商大宇資（6111）近年積極拓展多角化營運，目前旗下投資的公司包括全達（8068）、安瑞、合正、泰嘉、星宇互娛、紅陽科技等，業務涵蓋第三方支付、IC通路、印刷電路製造、資安、媒體，以及遊戲發行代理等。展望下半年，大宇資將發行一款代理遊戲、一款自製遊戲，同時也將推出全新遊戲發行平台。在多個動能挹注下，預期下半年業績將優於上半年。

大宇資今年第一季歸屬母公司獲利1.38億元，每股稅後盈餘2.17元，較去年同期的-0.47元，轉虧為盈。4月營收2.03億元，月增104％、年增316％；累計今年前4個月營收6.07億元，年增2.65倍。

大宇資近期積極透過併購拓展多角化營運，目前旗下轉投資公司多元，全達聚焦第三方支付與IC通路、安瑞則是資安，合正則是印刷電路板製造商。此外，大宇資100％持股的則有泰嘉（旗下公司包括妞時尚、遊戲基地、得藝娛樂、社群媒體），以及負責遊戲發行、營運與代理的星宇互動娛樂。

展望下半年，大宇資表示，將新推兩款遊戲，一是「妖怪三國志：竊國戰爭」，該遊戲為日本遊戲公司Level 5發行、日本光榮特庫摩研發，目前已經啟動事前登錄，預計將於7月推出；另一款則是大宇資自製的仙劍手遊「仙劍永恆」，目前產品仍在測試中，預計下半年在台港澳推出。

此外，星宇互娛將推出全新遊戲平台，將扮演全球發行商的角色，幫助中小型遊戲廠商進行遊戲發行、後續行銷、多語系開發等業務，讓遊戲開發商可以專注研發遊戲。待遊戲上線後，大宇資將與遊戲開發商分拆收入，目前平台上已有三～四個遊戲，預計將於下半年推出。

受到近年來中國對遊戲產業與遊戲版號發放趨嚴影響，海外廠商在中國發行遊戲的機會幾乎被封鎖。因此，去年大宇資處分「仙劍奇俠傳」中國地區IP，未來也不排除依照仙劍處分IP的模式，進一步處分大宇資其他IP，例如：「軒轅劍」、「大富翁」等。

此外，近期元宇宙興起，大宇資第一季已為旗下「大富翁」推出相關人物NFT，接下來也將規畫「大富翁」相關的GameFi遊戲，預計年底或明年初正式推出。