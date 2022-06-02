立法院副院長蔡其昌特助散播圖卡造謠台中市兒童僅施打了7200劑疫苗。對此，國民黨立委鄭麗文痛批，惡意抹黑一線的醫療人員與市府團隊，不幫忙就算了，還只顧政治鬥爭，「請問蘇貞昌院長，民進黨自己造謠抹黑要不要抓？這不是雙標，什麼才是雙標？」

鄭麗文表示，藝人郭彥均只是在臉書發文，為第一線醫療人員發聲，貼出與醫護友人的對話截圖，內容提及「很多孩子走了」，說實話就被網軍大肆出征；相比蔡其昌團隊未經證實就製作圖卡宣傳錯誤的訊息，沒有網軍出征、沒有人要究責查辦，還是有黨證造謠抹黑都不會有事？

鄭麗文批評，蔡其昌惡意抹黑前線辛苦防疫的醫護人員與無辜市府團隊，蔡團隊除了為了選舉利益捏造、散播不實消息，蔡政府到底為大家做了什麼？製造民眾對地方政府的不信任，事後神不知鬼不覺偷偷刪文，是不是想當沒發生一樣？都不用道歉？

鄭麗文指出，台中市衛生局在第一時間已經澄清，統計至 5月31日下午 3 時止，台中兒童施打疫苗數共 7 萬7290人次，打臉蔡其昌團隊的不實訊息，但是假消息已導致民眾與第一線防疫人員間的矛盾，又該怎麼辦？民進黨根本就在扯第一線辛苦防疫人員的後腿。

鄭麗文砲轟，蘇貞昌先前揚言究責查辦「很多孩子走了」是假消息，現在還要放任自家人，氾濫謠言而毫無作為？