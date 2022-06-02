航空警察局在今年1至5月會同關務署臺北關查獲並擴大溯源緝獲10人走私23起含有「西布曲明」的毒品減肥藥案件，共計查獲70公斤，約21萬顆膠囊藥品，市價逾新台幣2億元。（陳麒全攝）

航空警察局在今年1至5月會同關務署臺北關查獲並擴大溯源緝獲10人走私23起含有「西布曲明」的毒品減肥藥案件，共計查獲70公斤，約21萬顆膠囊藥品，市價逾新台幣2億元。（陳麒全攝）

航空警察局在今年1至5月會同關務署臺北關查獲並擴大溯源緝獲10人走私23起含有「西布曲明」的毒品減肥藥案件，共計查獲70公斤，約21萬顆膠囊藥品，市價逾新台幣2億元。（陳麒全攝）

航空警察局在今年1至5月會同關務署臺北關查獲並擴大溯源緝獲10人走私23起含有「西布曲明」的毒品減肥藥案件，共計查獲70公斤，約21萬顆膠囊藥品，市價逾新台幣2億元。

航警調查，「西布曲明」是大腦神經抑制劑，除了抑制食慾，同時容易興奮成癮，是過去知名減肥藥物「諾美婷」的成分，有引發心悸、心律不整、心跳停止，甚至造成失明或猝死等副作用，已於2021年9月列管為第4級毒品。

這次查獲的多起案件嫌犯利用民眾愛美的天性，見減肥藥品市場有暴利可圖，鋌而走險走私，甚至自創品牌，在外包裝標示內含「藤黃果、纖維素、維生素」等全天然草本成分以吸引國人購買，以一粒成本不到6元的毒品膠囊低價購入後，再以一粒100元近20倍的價格賣出，並以直銷、代銷及FB直播、拍賣網站等一條龍方式販售，大量販賣給不知情民眾，謀取暴利。

航警局指出，運輸、販賣第四級毒品者處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金，市售來路不明、標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜「西布曲明」等毒害成分，且若無徹底改變飲食及運動習慣，復胖機率極高。在此呼籲民眾愛惜生命和健康，切勿因貪求快速瘦身而輕信來路不明藥品，以免造成身體永久性傷害。