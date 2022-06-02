好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互告誹謗案，判決結果終於出爐，判強尼戴普7項條件全勝訴。對此，民進黨立委洪申翰今（2日）表示，衛福部2004年6月23日設立男性關懷專線，2016至2019 年，每年受理約1.8萬通諮詢電話。雖然該案是互控誹謗的官司，但過程中其實可以看見，無論性別，其實都會有受到家庭暴力的風險。

洪申翰今（2日）透過臉書粉絲專頁貼文分享，身為一名立法委員，除了和大家一起關心這場萬眾矚目的世紀官司，也要鄭重提醒大家現有政策和法令給予所有人的保障。

許多男性朋友可能因為習慣性壓抑、不擅表達情緒困境等特質，導致男性受害人常常「難看見、難開口、難求助」。根據衛生福利部發布新聞稿指出，2004年6月23日設立男性關懷專線，每日上午9時至下午11時免費提供線上諮詢服務，傾聽來電者訴說心情、討論其困擾及提供專業法律諮詢與資源轉介。

洪申翰指出，根據衛福部家暴防治報告書，2016至2019 年，男性關懷專線每年受理約1 萬8000通諮詢電話，深談服務約8400 人次。以2017至2019 年的諮詢議題分析，5 成電話諮詢情緒問題，2 成諮詢婚姻問題。

洪申翰提到，今天特別請辦公室致電到衛生福利部心理健康司，衛福部表示市話、手機撥打男性關懷專線0800-013-999都是免付費，也呼籲男性朋友「打這支電話不是示弱，也不是顏面掃地，是諮詢專業協助！」

另外，洪申翰也指出，《家庭暴力防治法》第63之一條也規範，被害人年滿16歲，遭受現有或曾有親密關係之未同居伴侶施以身體或精神上不法侵害之情事者，準用家暴法許多條文。也就是說，家暴法的保護範圍不僅限於夫妻之間及父母子女，正在交往中、無論同居與否的情侶、和已經分手的情侶都適用。

洪申翰也提醒，6月1日《跟蹤騷擾防制法》新法上路，新法明定：明定跟蹤騷擾，是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關之8大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動，相關犯罪行為最高罰款50萬元。洪申翰說，希望新法上路可以保障更多人，減少不健康、不舒服的交往關係，並降低暴力行為發生的風險。