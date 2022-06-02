每個人對談戀愛的態度都不一樣，有些人喜歡無時無刻和另一半黏在一起，每一天都像是熱戀期，但也有人渴望保留自己的空間。命理網站《星座不求人》分享，和摩羯座、水瓶座、雙子座的人談戀愛，就像是單身一樣，不是不夠浪漫、話太少，就是愛搞消失，認為其他事情比愛情更重要，讓另一半頭痛不已。

1、摩羯座

摩羯座個性冷漠，話也比較少，另一半講了長篇大論，可能只會得到「喔」的簡短回覆，雖然他們自詡是行動派，愛一個人不靠嘴上功夫，但他們天生木訥、不懂浪漫，有時根本不懂另一半到底想要什麼，做出的行動也只是感動自己而已，想要和他們談一場甜甜的戀愛，簡直就是天方夜譚。

2、水瓶座

水瓶座原本就讓人猜不透，談起戀愛來更變本加厲，動不動就玩消失，這是因為牠們很在乎私人空間，就算戀愛了，也希望能和另一半保持適當的距離，給自己留下獨處的時間，但若是另一半委屈自己、遷就他們，水瓶座反而會更反感，他們認為每個人都是獨立的個體，都應該要有自己的主見。

3、雙子座

雙子座天性愛玩，跟他們在一起，就要隨時做好他們會消失不見的準備，當另一半開始管東管西，他們就會下意識有所防備，任何有可能剝奪他們自由的人事物，都會讓他們心生排斥，因此和雙子座談戀愛適合「散養」，不需要時時刻刻黏在一起、天天表達愛意，越是不在乎，他們越會來找你。