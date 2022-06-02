基隆市議會臨時會2日進行臨時議案審查，會中有國民黨議員提案，建請市府應增列染疫慰問金及染疫死亡慰問金。不過卻引起議會民進黨籍議員不滿，多位議員連番發言論戰，綠營議員認為這個議案是為國民黨徵召的市長候選人謝國樑背書。最終主席仍裁示通過議案。

國民黨議員2日在市議會提案，指基隆市在這波疫情中確診率全台第一，建請市府應增列染疫慰問金及染疫死亡慰問金。但這個議案卻引起議員張顥瀚、蘇仁和、陳薇仲等人明確的反對。

議員張顥瀚表示，基隆市議會不應淪為國民黨市長候選人謝國樑背書的單位，他直言，若謝認為應該給予染疫市民「立即的關懷」，那麼大可以用二信的名義，發送給關懷對象即可。張顥瀚認為，應該要求市府考量疫情走過高峰後，針對民眾提供紓困及振興方案。他也特別要求主席，若本案通過，請特別注明他不支持。

另外，時代力量黨籍的議員陳薇仲也出言反對，她認為，若依謝國樑提出的意見，染疫慰問金將會發放新台幣58億元，染疫死亡慰問金則要花費3千萬元，等於占了基隆市年度預算的四分之一。她不認為此舉可行，若有這樣一筆錢不如拿來加強醫療量能。

提案議員張芳麗表示，提案並非強制市府一定要這麼做，她是建請，議會同仁大家都是吃一鍋飯，別對不同意見就反對到底，大家要和平共存。

眼見這個議案引起多方爭論，最終臨時會主席莊榮欽仍裁示通過議案，並指出這是請市府研議辦理的議員提案，若市府真的據此編列預算，議員可以再提出不同見解，希望議員同仁尊重提案議員。

對於2日上午的議會論戰，前立委謝國樑下午表示：「一切都將尊重議會的決定。」