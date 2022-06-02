陳其邁市長上任後，全力推動高雄食農教育，並積極媒合在地農業界，學校以及高雄在地企業，扎根培養高雄食育力。2022開花結果，成就六都唯一，高雄市勇奪2022食育力五星城市殊榮！

農業局推動食農教育就是飲食教育與農業教育的結合，透過認識農業、培養良好的飲食方式，進而思考對環境的影響。針對多元族群融入食農校劇理念，針對學童，自校園教案融入食農教育課程，向下扎根;於高雄物產館提供食農體驗及廚藝課程傳授從採買到料理、延伸至餐桌、到味覺饗宴;也同時推動綠色友善餐廳協助餐廳業者媒合安全友善食材;輔導微風市集、神農市集，以農民自產自銷方式運作，提供生產者與消費者直接面對面的平台與對話的空間;提供一日農夫及田園饗宴等農產業文化體驗，透過採果樂趣、飽覽農村風光，也能一併減少農村人口逐漸老化、產地採收缺工問題。

為了讓食農教育深耕，同時培訓農夫種子老師走入校園擔任食農教育講師，傳遞農業相關專業知識，農業局建置了「高雄食農教育網」，集結歷年來教案，豐富內容提供各級學校做為課程創意來源，每年透過食農教育共學，邀請專家學者及學校代表互相交流推廣成果，最後以食農教育成果展邀請市民更加認識高雄食農教育特色及在地農產的美好。

農業局深化校園食農教育的同時也借助在地農民團體及型農的力量，將其所學觀念與技巧導入食農教育課程，目前已培訓41位農夫種子老師，以110年為例，「樸淯鳳梨」農友洪明偉與大寮區溪寮國小合作，帶領學童認識鳳梨品種、種鳳梨植株、幫鳳梨蓋帽防曬等，完整認識生產加工過程。「果然紅農藝生活」蔡佳蓉及「陽光果子」鄭蕙玲，攜手美濃區福安國小以「瀰濃白玉」為主題，讓學生了解美濃白玉蘿蔔替代菸葉成為冬季重要經濟作物，也學習極端天氣對作物生長的影響，「善耕農產品生產合作社」與鳳山區中山國小附設幼兒園合作，帶領孩童進行插秧，認識稻米的一生，讓孩童體驗農夫下田的辛勞，進而珍惜土地資源等。

陳其邁市長全力支持食農教育的紮根與發展，期待透過食農教育推動計畫將可以達到三贏的效果，農民進修後獲得教學及企劃能力，並回饋到自身專業，擴展未來事業方向；學校也可以導入專業的農業知識，使學童接受更多元有趣的食農教育；另一方面，全方位落實食農教育，讓孩子自小培育農業知識素養，啟發對農業的興趣，也能為農業扎根人才，更加認識高雄食農教育特色及在地農產的美好，成為高雄農業最強而有力的支持者。