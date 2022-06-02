高市議員陳美雅接獲民眾投訴，要求市府立刻改善，不要讓高雄市的公園、兒美館成了「孩童們的惡夢、小黑蚊的天堂」。（柯宗緯翻攝）

本土疫情嚴峻，不少家長改到戶外「溜小孩」放風。不過，高美館兒童美術館沙坑卻有孩童被小黑蚊纏上，1名3歲幼童半小時被叮了100多個包，全身奇癢無比，無法入眠，必須掛皮膚科就診，民代質疑環境整潔有疑慮，竟讓高美館成為小黑蚊的天堂，要高市府即刻改善。

高市議員陳美雅接獲民眾陳情指出，有名阿嬤昨帶3歲孫子到高美館兒童美術館沙坑遊玩，去之前還特地噴防蚊液，未料到場才玩半個小時，全身就被小黑蚊叮到不行。

陳美雅表示，該名3歲小朋友從腳踝、小腿、膝蓋到大腿，沒有一處不被咬傷，100多個包，造成紅腫難耐、奇癢無比，小朋友只能哀哀叫，晚上更睡不著覺，成了惡夢的開始。

「高雄市已經成了小朋友無法安心玩耍的城市了嗎？」陳美雅認為，其實類似案件層出不窮，常接獲有家長或民眾投訴，到高雄市的公園散步或遊玩，就被蚊子咬的滿身包，民眾與家長早就怨聲載道。

她感嘆說，疫情下，高雄市的家長何其辛苦，一下子要幫孩子排隊買快篩、口罩，一下子又要排隊打疫苗；而疫情嚴重，孩子在家遠距教學，家長一邊要忙工作，一邊又要照顧孩子，如今連帶孩子到兒美館沙坑去放風玩耍，也不能安心，這到底是一個什麼樣的城市啊！

陳美雅向高雄市長陳其邁喊話，雖然防疫優先，但其他該做的市政工作還是要做，如今連兒童戶外玩耍都沒有「安心、安全」的權利，希望陳市長盡快派員到市區公園、兒美館進行大清消，不要讓高雄市的公園、兒美館成了「孩童們的惡夢、小黑蚊的天堂」。

對此，高美館指出，兒美館戶外及沙坑區每日皆有專人清掃，並定期以熱煙槍滅蚊、草坪與樹木疏剪，以避免蚊蟲孳生。

針對沙坑小黑蚊疑慮，高美館回應，應是近日逢雨季溼度提高，小黑蚊因連續天雨而產生，2日已重新巡檢兒美館戶外與沙坑，全面更換排水溝防蟲紗網、確認無積水容器，並派員重新清潔消毒。

館方也提到，由於小黑蚊幼蟲多以藍綠藻為食，將另針對戶外溼度較高與陽光微弱易孳生藍綠藻的土表以高壓水柱清除，避免幼蟲孳生。