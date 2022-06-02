明天就是端午節，運勢命理網站「旺好運」分享，一整年之中，就屬端午節的陽氣最強，最適合改運、去霉運、補財庫，是幫下半年招來好運的絕佳時機。以下3個開運「補財庫」秘訣可以在端午節當天執行，讓運勢更順遂，一路旺到年底。

▍1.午時水

在端午節當天，中午11點至13點，是日照最強烈之時，趕快儲存山泉、瀑布或家裡水龍頭曬過太陽的水，這就稱為「午時水。將午時水用來淨身、清潔屋裡、搭配艾草與薄荷來泡澡，都能有效帶來正陽能量，運勢大開。

▍2.土地公廟祈福

平時有常去的土地公廟，不妨趁這個時機前往參拜祈福，準備供品為麻糬、粽子、水果、刈金、壽金、福金等，並將廟裡求來的錢母當發財金，保證財源滾滾來。

▍3.拜拜習俗

若家裡平時就有拜拜的習俗（依據地區、家裡習慣皆有不同），可以趁著端午節拜拜，在端午節這一天，祭拜神明、祖先與地基主的習俗禁忌皆有不同，通常上午拜神明、中午拜祖先、下午拜地基主，記得不要弄錯了。

端午節拜神明

時間：早上9：00～11：00

地點：家中神明廳

供品：熟三牲或五牲、發粿、粽子、水果、茶酒各3杯

紙錢：天金、壽金、刈金、土地公金皆可

端午節拜祖先

時間：午時左右

地點：家中祖先牌位

供品：熟三牲、飯菜、粽子、水果、茶酒各3杯（酒供幾杯，筷子就擺幾雙）

紙錢：刈金、銀金

端午節拜地基主

時間：下午15：00左右

地點：廚房面向客廳的方位、或房子後門面向客廳

供品：飯菜、粽子、茶酒各3杯

紙錢：刈金、銀金

拜神明的供品，可以再用來拜祖先跟地基主，但是拜祖先的供品不能拿去拜地基主。建議可以先準備神明的供品，拜完以後再拆成兩份，一份拜祖先，另一份拜地基主，這樣供品的準備上就不會花費太高。

另外記得端午節拜拜用的粽子一定要蒸熟，數量上要準備雙數， 6顆、8顆、10顆都可以。還有地基主的香爐要另外準備，別和神明、祖先的香爐混用，只要是屋外朝著屋內祭拜即可，切勿朝外祭拜，有可能會拜到好兄弟。

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