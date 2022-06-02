受到豪雨導致淹水影響，台鐵宜蘭線大里站到龜山站從今天下午2時48分起南下及北上列車均有延誤情形，暫採單線行車，預估下午5時才會恢復。

根據台鐵局通報，受到豪雨影響路線淹水，台鐵從下午2時48分起大里站到龜山站，南下及北上列車都以東正線單線雙向行車，列車有延誤情形，預計下午5時恢復。

受影響車站包含龜山、大溪及大里。

宜蘭運務段指出，西正線因影響較嚴重，工務人員及機具已陸續到場，積極搶修排除中。（編輯：李錫璋）1110602