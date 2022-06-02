宜蘭縣長林姿妙宣布，全縣社區照顧關懷據點預防性停課至6月30日，以守護長者健康，另外為使縣內長青食堂持續供餐，縣府將加發1個月食材補助金。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今(2)日宣布宜蘭縣新增1426個確診者，本土累計46868案例，另新增5名死亡個案；宜蘭縣長林姿妙宣布，全縣社區照顧關懷據點預防性停課至6月30日，以守護長者健康，另外為使縣內長青食堂持續供餐，縣府將加發1個月食材補助金。

宜蘭縣政府社會處表示，因要守護社區的防線，避免病毒的傳播，社區照顧關懷據點停課延長到6月30日；為維持長輩生理機能，並養成運動習慣，縣府持續與聯禾有線電視合作，在03台公用頻道播放〈宅一起‧守護您〉系列課程，每日早上8時至9時播放，下午4時至5時重播，伴長輩們度過疫情嚴峻的時刻。

社會處指出，依行政院主計總處日前公布物價指數，創下116個月以來最高的漲幅，其中以雞蛋跟麵粉漲幅最大；為讓縣內長者持續享用營養且分量足夠的餐點，將加發1個月食材補助金至全縣124處的長青食堂，讓長者增加免疫力以對抗病毒。

至於疫情方面，今日新增5個死亡個案，年齡分別介於70到90多歲之間，為3名女性、2位男性。其中2位長輩施打滿3劑疫苗，另有2位是住在住宿式長照機構的長輩；5人從5月18日至29日陸續發病，因不敵病毒肆虐先後病故。另外，今新增確診學生數175人、教職員工24人，累計6973位學生、698位教職員確診。

目前宜蘭縣5至11歲的兒童疫苗已完成52.9％，國小學生校園集中施打疫苗場次預計6月10日前全數完成施打，讓孩子完成最好的保護力。宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達86.8％，第二劑涵蓋率已達79.9％，第三劑涵蓋率已達64.9％。