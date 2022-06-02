工業電腦大廠樺漢（6414）積極卡位企業數位轉型、ESG解決方案及AI智能化與物聯網投資三大商機。董事長朱復銓指出，樺漢與Google、聯發科合作效益顯現，聚焦智慧工廠、智慧城市發展，目前客戶需求強勁，歐洲工廠預計下半年挹注營收，帶動個體業績快速成長，以在手訂單及物流、生產排程來看，營運表現將暢旺至2025年。

朱復銓表示，樺漢透過垂直與水平多元投資整合，建構完整產業供應鏈，隨著多元、多角化布局顯現，以及新規劃、應用加速發展，未來展望「萬事俱備，也不欠東風」，預期個體業績每年將穩定成長，毛利率、營益率具向上空間。

樺漢布局IPC3.0雲地整合轉型升級趨勢，將藉由整合三大事業，以及合作夥伴產品技術、資源整合，完整一條龍從IaaS、PaaS、SaaS至Web3.0的產品設計開發、建置、服務與維運等，客製化滿足客戶多面向不同需求，堆疊在手訂單已逾1,300億元。

在歐洲工廠部分，樺漢規劃7月揭牌，目標成為歐洲最大系統整合商，大型機台設備訂單在地製造，今年接單已達50億元，明年可望倍增。據悉，樺漢博弈大客戶將關閉荷蘭廠，將訂單生產重心移轉至樺漢布達佩斯工廠，進一步擴大全球製造、開發合作。

樺漢除了既有三大事業體接單暢旺、雲地整合積極開拓事業版圖外，集團為滿足客戶在地化生產需求，匈牙利的布達佩斯工廠預計將於第三季完成後續相關程序，有助擴大歐美市場業務發展，提供智慧金融和智能零售客戶完整產品解決方案。

法人預期，隨著後續料況到位、疫情緩解，BB Ratio有機會第三季來到1.2，挹注今年營收、獲利表現有望逆勢走高，繳出逐季成長佳績，更在IPC3.0業務逐步開花結果下，推升未來5年營收、淨利表現。