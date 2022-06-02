為因應行政院提出《2050淨零路徑》及環保署提出《氣候變遷法》，台灣民眾黨今在立法院召開「永續城市願景公聽會」。民眾黨立委蔡壁如表示，雖然氣候變遷法在委員會中已通過，但當中許多條文，各黨派都有自己的想法，強調城市是減碳的第一線，也藉此機會凝聚大家的共識，盼下個會期在各黨團的協商下，能夠順利通過。

蔡壁如表示，極端氣候嚴峻，去年5月發生近56年最嚴重大旱、今年5月暴雨成災，2022淨零轉型關鍵年，環保署提出《氣候變遷法》，雖然在委員會中通過，但很多條文各黨派都有自己的想法，因此盼能凝聚共識，讓《氣候變遷法》在下會期能在各黨團協商中順利通過。

蔡壁如直言，行政院提出《2050淨零路徑》主要講國家整體，但應從城市的永續願景來談，因為城市是減碳的第一線，很多的地方還是要由地方自治，城市裡頭減碳的部分，主要是工商業的用電、移動的污染源，還有一些其他的能夠減碳的地方，所以還是先從地方來凝聚共識。

民眾黨立委張其祿表示，城市與國家走向永續，都圍繞「減少即是增加」的核心概念，打造永續城市，減碳、減少浪費、減災等3大主軸必不可少。「減碳力即是競爭力」是世界新趨勢，各國將碳稅視為碳邊境調整機制（CBAM）主流，但台灣規劃2024年才開始徵碳費，明顯落後世界腳步。

民眾黨立委賴香伶表示，今年3月國發會發表《2050淨零排放路徑》，運輸部門規劃2030年市區公車及公務車全面電動化，但以桃園市為例，市府公布的《城市淨零路徑圖 》只要求2030年公務車全面電動化，主因就在於電動公車成本高、補助少，願意申請的業者寥寥無幾。

民眾黨團認為，極端氣候是台灣避無可避的問題，水與電是城市兩大主動脈，以水、電為經緯，納入建築、交通、農業等面向，中央與地方通力合作，才有可能將氣候變遷的衝擊降到最低，落實永續城市節能減碳轉型的願景。