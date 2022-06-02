秉持企業社會責任及聯合國永續發展目標(SDGs)理念，臺灣港務公司運用物聯網技術，提升港區環境監測品質，今年將在7大國際商港，規劃建置150處空氣品質微型感測器，透過大數據分析，預測港區1周空氣品質變化，有效安排調度碼頭作業，減少貨物裝卸作業對市區之衝擊。

港區空氣污染來源主要來自船舶、運輸車輛及裝卸作業，港務公司為掌握港區環境品質，持續辦理港區環境監測工作，在7大國際商港共設置72處水質測點、59處空氣品質測點及48處噪音測點，2021年整體減碳量達89882公噸、細懸浮微粒(PM2.5)減量441.5公噸，二氧化硫(SO2)減量7950.1公噸，減量成果顯著。

2022年運用物聯網技術，增加設置150處空氣品質微型感測器，全天候即時監控港區空氣品質變化，可監測溫度、濕度、細懸浮微粒(PM10、PM2.5)及揮發性有機化合物(VOC)等，並發展智慧化預警系統，如遇到監測異常情況，立即通報港口作業人員快速掌握污染來源，同時藉由大數據分析，整合港區域監測數據，分析污染熱點區域及好發時段，加強可疑污染來源的追查。

臺灣港務公司說明，今年將於7大國際商港完成150處空氣品質微型感測器建置作業，設置地點以散雜貨裝卸作業區、港區主要交通要道及鄰近市區周界優先考量，並以間隔100到300公尺方式密集設置。

港務公司7大國際商港自2017年全部取得生態港認證，並持續辦理認證複評迄今，其中空氣品質均為各港口重要的環境議題，顯見空氣品質改善刻不容緩。

在船舶空污改善部分，臺灣港群陸續推動「船舶減速」、「船舶使用低硫燃油」及「擴大岸電設施使用」等減量改善措施；在運輸車輛部分則透過「港區聯外交通系統」的完善建置、「自動化門哨系統」設置，減少運輸車輛停等時間及怠速所產生的空污排放；在裝卸作業部分則透過港區作業機具電力化、設置自動化密閉式裝卸設施及汰換為密閉式裝卸設備等作為減少逸散揚塵。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)