聚碩(6112)5月合併營收為9.66億元，月增4.86％，年增14％；累計前5月合併營收為46.99億元，年減0.2％。公司表示，今年前5月營收仍因上游缺料，晶片短缺及COVID-19疫情等因素影響較去年同期略為減少，但代理與投資布局精實管理下，月營收逐步成長。聚碩更瞄準全球雲需求，積極擴展自上而下的完整架構與服務，將提供各領域最先進技術與服務。

聚碩積極佈局企業雲端應用，繼先前取得雲端服務大廠AWS的Well-Architected、Advance夥伴資格後，聚碩更於今年經過廣泛且獨立的稽核審查，確認業務運作狀態和技術能力均達到AWS要求的高標準，並於今年4月正式取得AWS MSP (Managed Service Provider)託管服務供應商身份，展望下半年，聚碩將進一步整合既有代理品牌及經銷生態體系，推出含括企業混合雲、備份備援及企業雲端資安等應用方案，以觸及更多面向潛在客戶與契機。

日前證交所公布最新第八屆公司治理評鑑結果出爐，聚碩評鑑分數逐年前進，更獲得證交所公司治理評鑑中小市值企業前5％的殊榮。該評鑑主要涵蓋「維護股東權益與平等對待」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等多元面向。

董事長李昌鴻指出，雲端化與智慧化的數位技術將為人與環境的平衡帶來新解，ESG、企業內外部福祉與營運的強化將不再有所衝突，除了電子簽核及雲服務對無紙環境帶來的直接助益，多種智慧化且易用的雲端工具及服務更直接提升工作效率，從根本省下不必要的資源浪費。不論是針對環境或企業，雲端市場都將是未來趨勢，而聚碩目前已打造市場上最完善的一條龍式服務，有十足信心提供業界及股東群最穩健且直接的利益。