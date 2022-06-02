中和2歲男童恩恩染疫過世，新北市政府今將資料雙掛號寄出，恩恩父今上午仍親至新北市政府，恩恩父希望能帶走錄音檔，但因涉及個資，依據政府資訊公開法18條，消防局希望他當場聽取不要攜離，他沒聽錄音檔就離開，對此，消防局長黃德清說，不清楚恩恩父親拒聽的原因，或許他有其他考量，但日後只要他想要聽，消防局都可會派專人送錄音檔給他聽取。

但恩恩父質疑，為何1922可以提供錄音檔，119卻不行，黃德清解釋，1922是行政客服電話，跟涉及個資與報案的119報案電話不同，過去除司法單位調閱外，一般碰到陳情案件，以經過雙方當事人同意下聽取錄音為處理原則，消防局已將錄音檔整理成12頁逐字譯文給恩恩父親。

新北市副市長劉和然在疫情說明會表示，市府一直希望能帶著資料當面跟恩恩父親說明，衛生局副局長高淑貞昨晚7時許打了2通未接通，後來傳訊息，他回覆希望親自到市府，但市府認為應該是由市府帶著資料過去，雙來來回回，今天早上特別提醒恩恩父親先不要出門，後來過程中想到他要上來、我們要下去，加上外界希望能快點提供，新北就用雙掛號方式寄出。

劉和然表示，恩恩父親今至新北市政府，衛生局也安排他聽取錄音檔，他說聽一次可能不夠，且希望拿到錄音檔，但119是勤務中心有相關原則跟規範，不會別人拿得到他拿不到。

劉和然強調，恩恩父親看了資料後，如有任何想要補充的，市府依法都會補充，如想聽錄音檔，新北也會專人送達，市府會用最務實態度跟恩恩父親保持聯絡，就算是3天端午連假，2位局長也能親自到新竹說明。