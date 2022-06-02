台灣本土疫情持續延燒，綜藝天王吳宗憲主持的節目《小明星大跟班》已有工作人員中鏢，連女兒吳姍儒（Sandy）、女婿都確診，身為密切接觸者的吳宗憲都幸運的沒事，彷彿天選之人，想不到今（2）日無預警倒下，虛弱地吐露身體狀況，引起外界擔憂。

吳宗憲今（2）日在臉書PO文寫道：「沒有確診，但是比確診還慘……強烈中暑中！」照片中，他穿著紅色短袖上衣、黑色短褲和拖鞋，大字型地躺在路邊的座椅上，再用袋子當枕頭、帽子遮住臉，四肢無力地垂向地面，看起來相當無力。

原來吳宗憲錄製外景節目時，不堪負荷火辣辣的艷陽而中暑，只好先躺在椅子上休息，演藝圈星友陳漢典、詹惟中、黃鐙輝等人見狀，趕緊留言關心，大批粉絲也湧入吳宗憲的臉書表示：「憲哥辛苦了！要多多喝溫水哦！先別吃冰的」、「中暑真的是超痛苦」、「熱衰竭也會要命的，還是要注意」、「多補充體內的電解質」。

事實上，吳宗憲在節目《小明星大跟班》曾驚吐自己可能是無症狀的確診者，因為有天我起床要去打球，照理是很興奮，但突然間覺得很痠痛，怎麼打就是不順。」同場來賓也認為不無可能，畢竟確診症狀和感冒很像。