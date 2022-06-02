水里鄉車埕國小舊校舍，變身鐵道觀光小學堂，2日開幕啟用。（廖志晃攝）

月台上，曾經上演多少悲歡離合的故事。（廖志晃攝）

鐵道展示館的模型火車與水里火車站。（廖志晃攝）

水里鄉車埕國小廢校後，由日月潭國家風景區管理處接管，以鐵道風情為主題規畫，歷經4年舊校舍變身鐵道觀光小學堂，除了鐵道展示館，還有藝文展覽空間、文創及特色餐飲，結合周邊的蛇窯、雙龍瀑布及東埔溫泉，形成輕旅行體驗遊程。

車埕鐵道觀光小學堂展示館及商場2日開幕，由立委許淑華、日管處長簡慶發、前觀光局長周永暉、集集鎮長陳紀衡，縣議員陳淑惠、王秋淑及蕭志全，縣府觀光處長陳志賢等人聯袂敲鐘啟用。

車埕火車站是集集鐵道支線終點站，因此有「最後火車站」之稱，山水環抱的車埕更被喻為「祕密花園」，早年伐木時代盛極一時，近年來因人口外移嚴重，車埕國小廢校轉變成為旅遊景點。

鐵道展示館內利用4個集音罩喇叭，播放日語、客語、台語、中文等種語言，聆聽嘈錯的話語，彷彿置身早年的月台；石虎香蕉彩繪的模型列車，從集集支線起站二水、源泉、濁水、龍泉、集集、水里到車埕終站，對照新舊照片呈現地理、歷史與人文巡禮。開幕特展《集光鐵道》展示台鐵歷年票卡及鐵道文物，許多珍貴的展品是周永暉的私人收藏。

許淑華表示，集集鐵道支線值得深度探訪，鐵路隧道崩塌修復中，預計明年3月復駛，屆時希望有更多人搭火車體驗鐵道風情，帶動地方產業發展。

陳志賢指出，鐵道觀光小學堂是結合鐵道、木業及文化教育的場域，遊客可以走訪鄰近的蛇窯、雙龍瀑布七彩吊橋、日月潭或到東埔溫泉泡湯，體驗祕境之旅。