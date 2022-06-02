高雄永安區一間民宅今天下午發生火警，消防人員抵達現場發現1樓有濃煙竄出，火勢在24分鐘內撲滅，但屋內發現一具焦屍明顯死亡，經查證死者為約79歲老翁，起火原因待查。

高雄市政府消防局發布訊息說明，永華路一間民宅下午2時多發生火警，消防局出動11車、30人前往搶救，到達時發現1樓有濃煙冒出，消防人員立即佈線搶救，火勢順利在24分鐘內撲滅。

消防局指出，搜救人員在屋內發現一具焦屍，已明顯死亡未送醫，經查證為年約79歲男性，詳細身分仍待釐清，現場交由員警處理。（編輯：陳仁華）1110602