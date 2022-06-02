女神卡卡寫的電影主題曲〈Hold My Hand〉被視為獲獎大熱門。（環球音樂提供）

《捍衛戰士：獨行俠》全球票房已破3億美金，成為湯姆克魯斯從影生涯以來，首部開片票房在北美破億的電影。由美國流行天后女神卡卡（Lady Gaga）製作演唱的電影主題曲〈Hold My Hand〉被視為明年奧斯卡獎最佳原創歌曲獎的大熱門，阿湯哥對這首主題曲更是讚譽有加，稱它是「電影的心跳」。

不過《捍衛戰士：獨行俠》的導演約瑟夫柯金斯基近日接受美國ABC新聞電台訪問時透露，其實當初知道Lady gaga很樂意為電影做主題曲時，心情上有些心煩意亂：「當然，誰會拒絕Lady gaga；可是如果我真的不喜歡這首歌，我要怎麼跟她說不用了，謝謝？想到這就有點煩。」但當他聽完完成品，卻被這首歌震懾住：「這音樂太經典了！」

約瑟夫柯金斯基表示他非常確定卡卡在寫這首歌時沒有看過電影，只有主題式、大方向地談論這部電影要表達什麼。當他們把歌曲和電影合在一起時，深深地感到驚艷：「實在是太適合了，這正是我們電影需要的。真的很感謝她願意寫這首歌，卡卡的才華和創作能量太強，這就是為什麼她是個巨星。」