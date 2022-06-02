金門今(2)日新增91名新冠確診，累計2366例。縣府說明最新疫情狀況。（縣府提供）

金門今(2)日新增91名新冠確診，累計2366例。最新疫情狀況之一。（縣府提供）

金門今(2)日新增91名新冠確診，累計2366例。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

居家隔離新制。（縣府提供）

居家照護新制。（縣府提供）

快篩作業流程概況。（縣府提供）

金門今(2)日新增91名新冠確診，累計2366例。縣內規模最大企業金酒公司至今已有228例，感染率約占全體員工的2成左右，其中157人解隔回到工作崗位，在落實強化防疫作為下，整體生產作業不受太大影響。

金門今天新增91名新冠確診，累計2366例。目前收治中71例，其中無症狀或輕症60例、中症9例、重症2例；確診者居家照護583例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者145人，目前居家隔離234人，解除居家隔離90人。

縣府祕書長陳祥麟說明，金酒公司至今累計228例，其中157人解隔回到工作崗位。至今每天仍有零星個案出現，不排除是因為在外面感染後，回到職場傳播感染的可能性。

陳祥麟表示，金酒目前按照既定的防疫計畫，一旦有狀況發生，做到該篩就篩、該隔就隔、該解就解，該去警光會館就去警光會館，該PCR就PCR，完全是按防疫計畫在整備和執行。

縣府也說明，金酒的員工比較多，相對的確診人數也會比較多。同樣情況也發生在縣內各個工作場域，人多的機關、學校也會有類似情況發生，最重要的是大家要做好防疫，將感染降至最低。

縣府也表示，5到11歲BNT兒童疫苗接種，今(2)日續有金湖學區開瑄國小進行接種，端午節假期間，金城學區中正國小也會進行疫苗接種。目前均無接種後不適症狀通報。